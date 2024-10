Iltempo.it - Adamo Dionisi, addio al Manfredi di "Suburra": dalla curva della Lazio al cinema

(Di domenica 20 ottobre 2024) Lutto nel. È scomparso dopo una lunga malattia l'attore, noto per il ruolo diAnacleti nella serieaveva 59 anni e una vita tempestosa alle spalle: nato a Roma il 30 settembre 1965, era stato fra i capi degli ultrà Irriducibili. Nel 2001 un arresto per droga: rinchiuso per alcuni anni a Rebibbia aveva scoperto in carcere la passione per la recitazione, partecipando ad alcuni progetti teatrali. Il suo esordio è nel film 'Chi nasce tondo' (2008), che ha anche co-sceneggiato. Nel 2014 Abel Ferrara lo sceglie per una parte nel film biografico 'Pasolini', mentre Garrone lo vuole in 'Dogman' mentre l'anno successivo Stefano Sollima lo vuole in '' nel ruolo del bossAnacleti, uno degli antagonisti principali, ruolo che riprenderà anche nell'omonima serie Netflix.