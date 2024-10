? Schedina Serie C – Girone B: 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta per le 5 gare in programma il 20 Ottobre 2024 nel Girone B di Serie C. Abbiamo selezionato Pronostici affidabili e con buone possibilità di successo. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Gubbio – Pontedera Multigol 1-2 squadra casa 1.55 Torres – Ternana X Primo Tempo e/o X Finale 1.60 Carpi – Lucchese Combo 1X + Under 4,5 1.47 Entella – Vis Pesaro Squadra casa vince almeno un tempo 1.45 Milan Futuro – Legnago Salus 1 1.57 Analisi delle Partite Gubbio – Pontedera Pronostico: Multigol 1-2 squadra casa Analisi: Gubbio, giocando in casa, ha buone possibilità di segnare 1 o 2 gol contro il Pontedera. Torres – Ternana Pronostico: X Primo Tempo e/o X Finale Analisi: Ci aspettiamo una partita equilibrata, con probabile pareggio nel primo tempo o a fine partita. Pronosticipremium.com - ? Schedina Serie C – Girone B: 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta per le 5 gare in programma il 20nelB diC. Abbiamo selezionatoaffidabili e con buone possibilità di successo. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Gubbio – Pontedera Multigol 1-2 squadra casa 1.55 Torres – Ternana X Primo Tempo e/o X Finale 1.60 Carpi – Lucchese Combo 1X + Under 4,5 1.47 Entella – Vis Pesaro Squadra casa vince almeno un tempo 1.45 Milan Futuro – Legnago Salus 1 1.57 Analisi delle Partite Gubbio – Pontedera Pronostico: Multigol 1-2 squadra casa Analisi: Gubbio, giocando in casa, ha buone possibilità di segnare 1 o 2 gol contro il Pontedera. Torres – Ternana Pronostico: X Primo Tempo e/o X Finale Analisi: Ci aspettiamo una partita equilibrata, con probabile pareggio nel primo tempo o a fine partita.

