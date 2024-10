? Schedina Serie C – Girone A: 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 3 gare in programma il 20 Ottobre 2024, valide per il Girone A di Serie C. Abbiamo scelto una combinazione di Pronostici ben bilanciati per una quota interessante. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Lecco – Pergolettese Squadra casa vince almeno un tempo 1.40 Trento – Pro Vercelli Multigol 2-4 1.54 Padova – Feralpisalò Combo 1X + Under 3,5 1.45 Analisi delle Partite Lecco – Pergolettese Pronostico: Squadra casa vince almeno un tempo Analisi: Il Lecco, giocando in casa, ha buone probabilità di vincere almeno un tempo contro la Pergolettese. Trento – Pro Vercelli Pronostico: Multigol 2-4 Analisi: Ci aspettiamo una partita equilibrata con un numero di gol complessivo compreso tra 2 e 4. Pronosticipremium.com - ? Schedina Serie C – Girone A: 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 3 gare in programma il 20, valide per ilA diC. Abbiamo scelto una combinazione diben bilanciati per una quota interessante. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Lecco – Pergolettese Squadra casa vince almeno un tempo 1.40 Trento – Pro Vercelli Multigol 2-4 1.54 Padova – Feralpisalò Combo 1X + Under 3,5 1.45 Analisi delle Partite Lecco – Pergolettese Pronostico: Squadra casa vince almeno un tempo Analisi: Il Lecco, giocando in casa, ha buone probabilità di vincere almeno un tempo contro la Pergolettese. Trento – Pro Vercelli Pronostico: Multigol 2-4 Analisi: Ci aspettiamo una partita equilibrata con un numero di gol complessivo compreso tra 2 e 4.

? Schedina Serie C Girone C del 19 Ottobre 2024 : Pronostici e Quote - Abbiamo selezionato pronostici con buone probabilità di successo, per una schedina multipla equilibrata e interessante. 55 19/10/2024 15:00 Sorrento – Benevento Combo X2 + Under 3,5 1. Sorrento – Benevento Pronostico: Combo X2 + Under 3,5 Analisi: Il Benevento è favorito per non perdere questa trasferta, ma la partita potrebbe rimanere equilibrata e con pochi gol. (Pronosticipremium.com)

? Schedina Serie C Girone B del 19 Ottobre 2024 : Pronostici e Quote - Buona fortuna! Data Partita Pronostico Quota 19/10/2024 15:00 Ascoli – Perugia X Primo Tempo e/o X Finale 1. 68 Analisi delle Partite Ascoli – Perugia Pronostico: X Primo Tempo e/o X Finale Analisi: Entrambe le squadre tendono a giocare partite equilibrate e c’è un’alta probabilità che si verifichi un pareggio in almeno una delle due frazioni di gioco. (Pronosticipremium.com)

? Schedina Serie C Girone A del 19 Ottobre 2024 : Pronostici e Quote - Novara – Albinoleffe Pronostico: Combo 1X + Under 3,5 Analisi: Novara favorito in casa, ma in una partita probabilmente avara di gol. 50 17:30 Novara – Albinoleffe Combo 1X + Under 3,5 1. Vicenza Pronostico: Squadra ospite vince almeno un tempo Analisi: Il Vicenza, squadra di qualità superiore, dovrebbe vincere almeno un tempo contro l’Arzignano. (Pronosticipremium.com)