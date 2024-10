? Schedina Premier League – 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 2 gare in programma il 20 Ottobre 2024, valide per l’8° turno di Premier League. Abbiamo selezionato due Pronostici ben bilanciati per una Schedina con buone possibilità di successo. Buona fortuna! Partita Pronostico Quota Wolverhampton Wanderers – Manchester City Combo X2 + Multigol 1-4 1.45 Liverpool – Chelsea Combo 1X + Multigol 2-5 1.55 Analisi delle Partite Wolverhampton Wanderers – Manchester City Pronostico: Combo X2 + Multigol 1-4 Analisi: Il Manchester City è favorito per non perdere contro i Wolves, ma ci aspettiamo una partita con un massimo di 4 gol complessivi. Liverpool – Chelsea Pronostico: Combo 1X + Multigol 2-5 Analisi: Liverpool è in casa e potrebbe ottenere un risultato positivo contro il Chelsea, ma ci aspettiamo una partita con un range di gol tra 2 e 5. Pronosticipremium.com - ? Schedina Premier League – 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 2 gare in programma il 20, valide per l’8° turno di. Abbiamo selezionato dueben bilanciati per unacon buone possibilità di successo. Buona fortuna! Partita Pronostico Quota Wolverhampton Wanderers – Manchester City Combo X2 + Multigol 1-4 1.45 Liverpool – Chelsea Combo 1X + Multigol 2-5 1.55 Analisi delle Partite Wolverhampton Wanderers – Manchester City Pronostico: Combo X2 + Multigol 1-4 Analisi: Il Manchester City è favorito per non perdere contro i Wolves, ma ci aspettiamo una partita con un massimo di 4 gol complessivi. Liverpool – Chelsea Pronostico: Combo 1X + Multigol 2-5 Analisi: Liverpool è in casa e potrebbe ottenere un risultato positivo contro il Chelsea, ma ci aspettiamo una partita con un range di gol tra 2 e 5.

