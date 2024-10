Lopinionista.it - World Pasta Day 2024, la regina è ancora la Carbonara

(Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA – Il mondo ne ha sempre più voglia (i consumi totali sfiorano i 14 milioni di tonnellate), ma dappertutto se mangipensi Italia. Ne siamo i più grandi consumatori, con oltre 23 chili annui pro-capite, ma anche quelli che più di tutti, producendola nei nostri pastifici o preparandola nelle cucine dei ristoranti di 5 continenti, la fanno conoscere al resto del mondo: nel 2023 il 56% della produzione nazionale diitaliana è stata destinata all’estero. Parliamo di 2,2 milioni di tonnellate, in pratica 75 milioni di porzioni diitaliana che lo scorso anno sono state proposte nelle case e nei ristoranti di quasi 200 Paesi. Ma è soprattutto in Italia che gli stranieri amano mangiarla, e non è un caso. La cucina italiana (di cui laè tra le portate principali) è nota e amata in tutto il mondo.