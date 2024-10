Gamerbrain.net - Wheel World ci farà pedalare parecchio nel 2025

(Di sabato 19 ottobre 2024) In occasione del recente evento Xbox, Annapurna Interactive e Messhof hanno annunciato l’arrivo neldi, un gioco di bici, dove bisognain giro per il mondo, con un comparto grafico che ricorda titoli come Dungeons of Hinterberg, in uscita su PC e Xbox Series, incluso nel Game Pass fin dal Day One.pedalerà su console e PC nelSviluppato in Unity,era stato inizialmente concepito come la storia di un ciclista investito che finisce nel Valhalla ciclistico, tuttavia nel corso dello sviluppo il titolo ha raggiunto la forma che oggi possiamo vedere attraverso il primo gameplay trailer. A risaltare subito all’occhio è il comparto grafico cartoonesco, sia degli scenari che personaggi ed elementi presenti al suo interno.