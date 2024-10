Voucher da 10mila euro per stage in azienda: incentivi per i tirocini (Di sabato 19 ottobre 2024) Avvicinare i giovani al mondo del lavoro significa anche offrire alle aziende concreti incentivi all’occupazione. L’ultimo esempio di questo tipo è il rimborso spese, a favore delle aziende che sceglieranno di ospitare stagisti per un periodo di tempo. Si tratta di quanto previsto nell’ambito del multisettoriale progetto Rete, grazie ad un finanziamento di dieci milioni di euro a coprire l’erogazione di mille Voucher per il percorso formativo di ragazzi e ragazze. Scopriamo allora come funziona l’iniziativa, quali sono i requisiti, come fare a partecipare ed entro quando. Stagisti in azienda con i Voucher alle imprese, iniziativa e requisiti Come appena accennato, tra i canali del progetto Rete c’è anche quello che prevede il versamento di Voucher che intendono favorire le occasioni di inserimento e occupazione dei giovani. Quifinanza.it - Voucher da 10mila euro per stage in azienda: incentivi per i tirocini Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Avvicinare i giovani al mondo del lavoro significa anche offrire alle aziende concretiall’occupazione. L’ultimo esempio di questo tipo è il rimborso spese, a favore delle aziende che sceglieranno di ospitare stagisti per un periodo di tempo. Si tratta di quanto previsto nell’ambito del multisettoriale progetto Rete, grazie ad un finanziamento di dieci milioni dia coprire l’erogazione di milleper il percorso formativo di ragazzi e ragazze. Scopriamo allora come funziona l’iniziativa, quali sono i requisiti, come fare a partecipare ed entro quando. Stagisti incon ialle imprese, iniziativa e requisiti Come appena accennato, tra i canali del progetto Rete c’è anche quello che prevede il versamento diche intendono favorire le occasioni di inserimento e occupazione dei giovani.

