Volley A1 femminile, primo sorriso stagionale per la Wash4Green Pinerolo (Di sabato 19 ottobre 2024) La Wash4Green Pinerolo sfata il tabù Cuneo e fa bottino pieno con la Honda Olivero. I primi tre punti della squadra di coach Marchiaro arrivano nel secondo derby della stagione, sul campo amico, contro una formazione decisamente tosta. La pazienza e il saper soffrire premiano le pinelle che nella Torinotoday.it - Volley A1 femminile, primo sorriso stagionale per la Wash4Green Pinerolo Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lasfata il tabù Cuneo e fa bottino pieno con la Honda Olivero. I primi tre punti della squadra di coach Marchiaro arrivano nel secondo derby della stagione, sul campo amico, contro una formazione decisamente tosta. La pazienza e il saper soffrire premiano le pinelle che nella

