Liberoquotidiano.it - "Vivere qui è una roulette russa, mi vergogno". Alba Parietti, il furto all'alba a Milano: la sua clamorosa denuncia | Guarda

(Di sabato 19 ottobre 2024) "e nel suo hinterland è diventato impossibile". E' lo sfogo, che sul suo profilo Instagram ha postato le immagini della sua auto alla quale la notte scorsa ignoti hanno portato via i pneumatici. "La sorpresa della mattina, nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio", scrive la showgirl. "Questa notte, a me. E altre persone, tra Basiglio e3, hanno trovato le macchine in questa condizione", si legge nel post. "Parlare di sorpresa in realtà è un errore. Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia". E aggiunge: "Io posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina, contro la possibilità di prendermi una coltellata al cuore e morire a 24 anni su un autobus mentre torno dal lavoro alle due di notte?".