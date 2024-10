Parmatoday.it - Viale Rustici, carambola tra due auto: un ferito

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un incidente si è verificato in, poco dopo le 22, quando due, per cause ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Sono cinque le persone coinvolte, uno è stato trasportato al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti.