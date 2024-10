Ilpescara.it - Via Lazio a Montesilvano, Pettinari: "Urge bonifica, ma anche abbattimento. Raccolte 300 firme"

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) I consiglieri comunali del gruppoSindaco tornano a, in via, davanti al civico 61, per accendere nuovamente i riflettori sulle problematiche ambientali relative all’edificio in questione. Si chiede la, senza escludere l'eventualedello stabile.Â