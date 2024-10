Verona, arrestati tre giovani: erano in fuga dalla Spagna dopo un omicidio (Di sabato 19 ottobre 2024) I tre catturati in un'area di servizio sull'A22, avrebbero ucciso un uomo con una fucilata alla testa nei pressi di un pub per poi provare a scappare verso l'Austria La Polizia di Stato ha arrestato a Verona tre giovani spagnoli - un 28enne, un 26enne e una ragazza di 18 anni - ritenuti responsabili dell’uccisione Sbircialanotizia.it - Verona, arrestati tre giovani: erano in fuga dalla Spagna dopo un omicidio Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I tre catturati in un'area di servizio sull'A22, avrebbero ucciso un uomo con una fucilata alla testa nei pressi di un pub per poi provare a scappare verso l'Austria La Polizia di Stato ha arrestato atrespagnoli - un 28enne, un 26enne e una ragazza di 18 anni - ritenuti responsabili dell’uccisione

