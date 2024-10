Anconatoday.it - ‘Una rosa per Norma Cossetto’. Ancona ricorda la giovane istriana seviziata e uccisa nel 1943

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)– Si è svolta questa mattina ad, davanti alla targa in ricordo dell'Esodo Giuliano-Dalmata, la manifestazione patriottica denominataper. Un’iniziativa promossa in tutta Italia dal ‘Comitato 10 Febbraio’ per onorare la memoria della