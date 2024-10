Una festa per via Piave, l'assessore Costalonga lancia l'edizione invernale (Di sabato 19 ottobre 2024) Bancarelle, animazione e attività per bambini: domenica 20 ottobre via Piave a Mestre chiude al traffico e si trasforma in una festa all'aperto con proposte gastronomiche, artigianali e commerciali. È il primo dei tre appuntamenti della winter edition di Via Piave in festa, che proseguirà poi il Veneziatoday.it - Una festa per via Piave, l'assessore Costalonga lancia l'edizione invernale Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Bancarelle, animazione e attività per bambini: domenica 20 ottobre viaa Mestre chiude al traffico e si trasforma in unaall'aperto con proposte gastronomiche, artigianali e commerciali. È il primo dei tre appuntamenti della winter edition di Viain, che proseguirà poi il

