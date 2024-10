Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Stamani al Bertoni l’ultimo allenamento. Bianchi e Di Paola sì, Candido non ci sarà

(Di sabato 19 ottobre 2024) La Robur svolgerà questa mattina alprima di scendere in campo per il derby con il Livorno. Una partita particolarmente sentita dalla piazza, ma anche una gara che mette in palio punti pesanti per la classifica; classifica che al momento vede amaranto e bianconeri in vetta, appaiati. Le brutte notizie, dal campo, sono arrivate dal fronte: il centrocampista, alle prese la scorsa settimana con un problema al costato che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Orvieto, anche per la sfida di domani pomeriggio darà probabilmente forfait: è infatti alle prese con un forte attacco influenzale; oggi la decisione. La sua assenza andrebbe ad aggiungersi a quella certa dei lungodegenti Giannetti, Di Gianni e Tirelli. Saranno invece della partitae Di(nella foto) che hanno superato i rispettivi guai fisici.