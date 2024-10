Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-10-2024 ore 17:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il maltempo in apertura ciclone con nubifragi freddo estremo su tutta la penisola sarà un fine settimana difficile dal punto di vista meteorologico tra le allerte rosse piogge intense acquazzoni situazione critica in Sicilia il fiume Salso del soldato in più punti a Licata nell’ agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell’aria abitanti di alcune abitazioni della zona stanno abbandonando le case per precauzione alcune persone per mettersi in Salvo sono salite sui tetti delle auto i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrere di dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana sta inviando sul posto personale di supporto anche da altre province i pompieri e altre squadre da Gela continua a il maltempo anche in Liguria nel savonese ed è allerta ...