Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-10-2024 ore 16:10

(Di sabato 19 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione dove hanno portato il centro di accoglienza richiedenti asilo di Bari i 12 migranti pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera dal porto in Albania provenienti della nuova struttura di permanenza per il rimpatrio costruita da poco dall’Italia nel Paese delle aquile accordi la procedura di ingresso nella struttura del capoluogo pugliese tra la prefettura i 12 migranti che facevano parte di un gruppo di 16 in tutto trasportati qualche giorno fa in Albania Io c’erano a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera altri 4000 frasi di sono già tornato in Italia ritorno degli ultimi 12 giunge a seguito del pronunciamento della sezione immigrazione del tribunale diche non ha convalidato e loro trattenimento reazione della politica non è stata contro la magistratura ma con il marito di questa tendenza ...