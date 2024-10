Lidentita.it - Ucraina: rastrellamenti nei locali di Kiev

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la capitaleha visto intensificarsi i controlli neinotturni e in altri luoghi di ritrovo, alla ricerca di uomini non registrati per il servizio di leva. Questa pratica è diventata una misura necessaria nel contesto dell’attuale conflitto in corso tra l’e la Russia, dove l’esercito ucraino necessita dineidiL'Identità .