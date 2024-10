Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyr Zelensky a Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra tra Russia e Ucraina si trasformi in una guerra Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora L'Identità. Lidentita.it - Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyra Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra tra Russia esi trasformi in una guerra, ilper ladinonora L'Identità.

Ucraina - il 'Piano per la vittoria' di Zelensky non decolla : cosa succede ora - Il premier ungherese Viktor Orban ha dichiarato di non sostenerlo perché "non è vantaggioso per l'Ungheria". it. (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyr Zelensky a Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Ma Mosca ovviamente non accetterebbe mai l'applicazione del "modello Germania Ovest" per l'Ucraina, visto che ...

