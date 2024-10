Bubinoblog - TULLIO SOLENGHI A CIAO MASCHIO: “CON MIA MOGLIE STAVAMO PER ADOTTARE UN BAMBINO”

(Di sabato 19 ottobre 2024)è ospite di Nunzia De Girolamo a, nella puntata in onda stasera, sabato 19 ottobre, in seconda serata su Rai1. ‘’Ma il coraggio come uomo è stato quando con mia, Laura, non riuscivamo ad avere figli e allora abbiamo avuto il coraggio, perché allora era molto più difficile, di provare adun bimbo. Non era possibile adottarlo in Italia perché non erano i tempi. Adottammo un bimbo peruviano ed eravamo già pronti a partire perché in quel caso andavi a Lima, dovevi stare lì un mese, con tutte le pratiche burocratiche molto complesse. A confessarlo a Nunzia De Girolamo è il comico ed attore, tra gli ospiti della sesta puntata di. ‘’Combinazione, mentre traducevamo tutti i documenti e li mandavamo all’ambasciata, – ha proseguito – miarimase incinta. Poi è nata Alice e poi è nata anche Margherita.