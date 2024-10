Traffico Roma del 19-10-2024 ore 17:00 (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione della carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di Traffico più intenso via Monteverde Fino al prossimo 8 ottobre per lavori transito su carreggiata è ridotta su via di Donna Olimpia 3 via Giovanni Filippo Ingrassia via Vitellia la stessa strada tra le 21 alle 6 del mattino è chiusa tra via Abate ugone e via vita lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore Pertanto fino al 3 novembre le linee tram 2 3 5 8 e 14 vengono sostituite integralmente da bus ricordiamo che fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana da tratta Malatesta a San Giovanni e chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio il fine settimana dal 25 al ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-10-2024 ore 17:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione della carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso via Monteverde Fino al prossimo 8 ottobre per lavori transito su carreggiata è ridotta su via di Donna Olimpia 3 via Giovanni Filippo Ingrassia via Vitellia la stessa strada tra le 21 alle 6 del mattino è chiusa tra via Abate ugone e via vita lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore Pertanto fino al 3 novembre le linee tram 2 3 5 8 e 14 vengono sostituite integralmente da bus ricordiamo che fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana da tratta Malatesta a San Giovanni e chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio il fine settimana dal 25 al ...

