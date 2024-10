Traffico Roma del 19-10-2024 ore 14:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questo pomeriggio chiusura Traffico in centro per due Corte in programma il primo da Piazza Vittorio raggiungerà l’area della Basilica di Santa Maria Maggiore percorrendo via Merulana poi da piazza dell’esquilino la manifestazione proseguirà verso via dei Fori Imperiali sfilando lungo via Cavour domani la prima edizione della mezza maratona di Roma con partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo la gara si svolgerà tra le 8:30 e le 13:30 già da questa mattina è in vigore il divieto di transito su Viale del Monte Oppio divieti di sosta invece Sono scattati su via del Circo Massimo via della Greca e Lungotevere dei Sangallo poi questa notte chiuderanno al Traffico via del Circo Massimo via dei Cerchi via Cavour & via degli Annibaldi alle 5 di domani sarà la volta di via di San Gregorio Porta ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-10-2024 ore 14:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità questo pomeriggio chiusurain centro per due Corte in programma il primo da Piazza Vittorio raggiungerà l’area della Basilica di Santa Maria Maggiore percorrendo via Merulana poi da piazza dell’esquilino la manifestazione proseguirà verso via dei Fori Imperiali sfilando lungo via Cavour domani la prima edizione della mezza maratona dicon partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo la gara si svolgerà tra le 8:30 e le 13:30 già da questa mattina è in vigore il divieto di transito su Viale del Monte Oppio divieti di sosta invece Sono scattati su via del Circo Massimo via della Greca e Lungotevere dei Sangallo poi questa notte chiuderanno alvia del Circo Massimo via dei Cerchi via Cavour & via degli Annibaldi alle 5 di domani sarà la volta di via di San Gregorio Porta ...

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 13 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore più trafficate a Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre per lavori il transito avviene su carreggiata ridotta in via di ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 12 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore più trafficate a Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre per lavori il transito avviene su carreggiata ridotta in via di ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 11 : 30 - Luceverde Roma ben trovati all’ascolto sulla A1 milano-napoli 2 km di coda per un incidente tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Nord in direzione Roma traffico con rallentamento su via Flaminia tra viale di Tor di Quinto il raccordo anulare In quest’ultima direzione rallentamenti per lavori su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni segnalato ... (Romadailynews.it)