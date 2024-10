Traffico Roma del 19-10-2024 ore 10:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto per un incidente sulla A1 milano-napoli 3 km di coda tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Nord in direzione Roma segnalato dalla polizia locale due incidenti con rallentamenti in via di Santa Croce in Gerusalemme altezza Viale Manzoni e a piazza Risorgimento in prossimità di via Ottaviano previste oggi in centro due manifestazioni la prima a Piazza del Popolo dalle ore 9 alle ore 13:30 dove è previsto anche un corteo che da piazza Barberini proseguirà verso Piazza del Popolo deviazioni o limitazioni del trasporto pubblico locale nel pomeriggio altra manifestazione con doppio corteo dalle ore 14 alle ore 20 il primo da Piazza Vittorio a Piazza dell’esquilino il secondo da Piazza delle fino a via dei Fori Imperiali per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde. Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-10-2024 ore 10:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto per un incidente sulla A1 milano-napoli 3 km di coda tra Ponzanono e il bivio con la diramazione Nord in direzionesegnalato dalla polizia locale due incidenti con rallentamenti in via di Santa Croce in Gerusalemme altezza Viale Manzoni e a piazza Risorgimento in prossimità di via Ottaviano previste oggi in centro due manifestazioni la prima a Piazza del Popolo dalle ore 9 alle ore 13:30 dove è previsto anche un corteo che da piazza Barberini proseguirà verso Piazza del Popolo deviazioni o limitazioni del trasporto pubblico locale nel pomeriggio altra manifestazione con doppio corteo dalle ore 14 alle ore 20 il primo da Piazza Vittorio a Piazza dell’esquilino il secondo da Piazza delle fino a via dei Fori Imperiali per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 09 : 30 - it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della cie Polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma ben trovati all’ascolto per un incidente sulla A1 milano-napoli 3 km di coda tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Nord in direzione Roma segnalato dalla polizia locale due incidenti con rallentamenti in via di ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 09 : 00 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore più trafficate a Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre per lavori il transito avviene su carreggiata ridotta in via di ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 08 : 30 - Luceverde Roma ben trovati all’ascolto permangono 3 km di coda per un incidente sulla A1 milano-napoli tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Nord in direzione Roma in viale del Muro Torto segnalato dalla polizia locale un incidente con rallentamenti all’altezza di piazzale Brasile in direzione piazzale Flaminio diramato per oggi l’allerta meteo gialla nella regione con precipitazioni ... (Romadailynews.it)