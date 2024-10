Europa.today.it - Tonfo Ugento al Comunale: l'Ischia passa per 3-1

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Battuta d'arresto per l', tra le mura amiche dello stadio: la formazione guidata da Mimmo Oliva è stata sconfitta per 3-1 dall', che ha inflitto di fatto ai salentini la quarta sconfitta in questo campionato, la seconda di fila dopo quella della settimana scorsa contro il