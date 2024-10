The Dead Don't Hurt, recensione: buona la seconda da regista per Viggo Mortensen (Di sabato 19 ottobre 2024) Il secondo film da regista di Viggo Mortensen è un western che mette al centro la figura femminile: Vicky Krieps dà vita a un personaggio memorabile. In sala dal 24 ottobre. Viggo Mortensen, per sua stessa ammissione, ha sempre rubato con gli occhi dai grandi registi con cui ha lavorato. David Cronenberg, Peter Jackson, Jane Campion, Brian De Palma: mentre era sui loro set ha capito che voleva fare il regista. Dopo l'esordio nel 2020 con Falling, arriva ora il secondo film da regista di Mortensen, The Dead Don't Hurt - I morti non soffrono, nelle sale italiane dal 24 ottobre dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024. Cominciato a scrivere durante la pandemia, si tratta di un western atipico: Mortensen si è anche ritagliato il ruolo di Holger Movieplayer.it - The Dead Don't Hurt, recensione: buona la seconda da regista per Viggo Mortensen Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il secondo film dadiè un western che mette al centro la figura femminile: Vicky Krieps dà vita a un personaggio memorabile. In sala dal 24 ottobre., per sua stessa ammissione, ha sempre rubato con gli occhi dai grandi registi con cui ha lavorato. David Cronenberg, Peter Jackson, Jane Campion, Brian De Palma: mentre era sui loro set ha capito che voleva fare il. Dopo l'esordio nel 2020 con Falling, arriva ora il secondo film dadi, TheDon't- I morti non soffrono, nelle sale italiane dal 24 ottobre dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024. Cominciato a scrivere durante la pandemia, si tratta di un western atipico:si è anche ritagliato il ruolo di Holger

Festa del Cinema - la masterclass di Viggo Mortensen apre il weekend. Danny DeVito in collegamento da Los Angeles - Primo sabato della 19esima Festa del Cinema di Roma. Dopo un venerdì ricco dell'esuberanza di Gabriele Muccino e della classe di Viggo Mortensen, sarà una giornata che vedrà ancora protagonista il regista e attore statunitense. Il Premio alla Carriera sarà, infatti, protagonista di una... (Romatoday.it)

Festa Cinema Roma - Viggo Mortensen : “Leone - Corbucci e Sollima molto importanti” - Io non credo. Così l’attore e regista Viggo Mortensen sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare il suo western “The dead don’t hurt” e per ricevere il premio alla carriera. Hanno fatto film molto importanti. È un modo diverso di guardare il western la gente pensa che il western sia morto. (Lapresse.it)

Viggo Mortensen alla Festa di Roma 2024 : la nuova regia e The Hunt of Gollum - L’attore e regista ha diretto interpretato e scritto il film che vede protagonista Vicky Krieps. Viggo Mortensen alla Festa di Roma 2024: la nuova regia e The Hunt of Gollum In occasione del premio alla carriera e della presentazione del suo nuovo film da regista, The Dead Don’t Hurt, Viggo Mortensen ha partecipato alla Festa di Roma 2024. (Cinefilos.it)