Fanpage.it - Tenta di strangolare la moglie, lei fugge sul balcone e chiede aiuto: 61enne arrestato a Torre del Greco

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La donna aveva già in passato denunciato il marito per violenza, salvo poi tornare sui suoi passi. L'uomo è statodai carabinieri e portato in carcere.