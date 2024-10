"Temo che Trump vincerà": Gabriele Muccino, panico rosso sul red carpet di Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) “Le elezioni in Usa? Io sono scappato quando Trump è stato eletto. E Temo che rivincerà. Faccio questa profezia”. Il regista Gabriele Muccino, che ha lavorato a Hollywood, parla anche delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti rispondendo ai giornalisti dal red carpet della Festa del Cinema di Roma dove presenta assieme al cast il suo novo film “Fino alla fine”. Liberoquotidiano.it - "Temo che Trump vincerà": Gabriele Muccino, panico rosso sul red carpet di Roma Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Le elezioni in Usa? Io sono scappato quandoè stato eletto. Eche ri. Faccio questa profezia”. Il regista, che ha lavorato a Hollywood, parla anche delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti rispondendo ai giornalisti dal reddella Festa del Cinema didove presenta assieme al cast il suo novo film “Fino alla fine”.

