Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2024: Amelia Villano vince la quinta puntata

(Di sabato 19 ottobre 2024) E’la vincitrice delladi. La speaker radiofonica è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria grazie all’imitazione di Giusy Ferreri.: tutte le performance dellaGrazie alla performance di Novembre,è stata messa al primo posto della classifica da tutti i giurati, tra i quali figurava anche l’ospite Gabriele Cirilli. Secondo posto, in ex aequo, per Giulia Penna e Verdiana, che si sono calate nelle vesti di Elisa in Luce e Mariah Carey in Without you.Poco più in basso, in quarta posizione, Massimo Bagnato connte nei panni di Geolier in I p’ me, tu p’ te. Quinto il Justine Timberlake di Thomas, seguito dalla versione di Pharrell Williams – con Happy – eseguita da Feisal Bonciani. Kelly Joyce è arrivata settima con Stromae.