Surfista italiana 36enne muore trafitta da pesce spada in Indonesia (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una 36enne piemontese, Giulia Manfrini, è morta trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque Indonesiane L'articolo Surfista italiana 36enne muore trafitta da pesce spada in Indonesia proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Surfista italiana 36enne muore trafitta da pesce spada in Indonesia Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unapiemontese, Giulia Manfrini, è mortada unmentre faceva surf nelle acquene L'articolodainproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Surfista italiana 36enne muore trafitta da pesce spada in Indonesia - E' deceduta per una ferita di cinque centimetri Una 36enne piemontese, Giulia Manfrini, è morta trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque indonesiane al largo delle isole Mentawai. Lo hanno riferito i media locali, citando Lahmudin Siregar, capo ad interim dell'Agenzia per la mitigazione dei disastri delle Mentawai, secondo il quale l'incidente […]. (Sbircialanotizia.it)

Surfista italiana 36enne muore trafitta da pesce spada in Indonesia - Lo hanno riferito i media locali, citando Lahmudin Siregar, capo ad interim dell'Agenzia per la mitigazione dei disastri delle Mentawai, secondo il quale l'incidente è avvenuto in una zona frequentata […]. (Adnkronos) – Una 36enne piemontese, Giulia Manfrini, è morta trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque indonesiane al largo delle isole Mentawai. (Periodicodaily.com)

Morta Giulia Manfrini : la surfista 36enne trafitta da un pesce spada mentre si allenava nell’Oceano Pacifico - Manfrini, che dall’Italia si era trasferita in Portogallo, raccontava sui social la sua passione per la tavola da surf. Il tragico incidente è avvenuto alle Isole Mentawai, in Indonesia. Secondo quanto si è appreso, la surfista è stata colpita da un pesce spada al petto e, come hanno raccontato i medici alla polizia, ha riportato una ferita da taglio di cinque centimetri nella parte superiore ... (Ilfattoquotidiano.it)