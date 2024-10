Su Cesenatico oltre 100 millimetri di pioggia, il porto canale finisce "sott'acqua" - VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) Giornata difficile per Cesenatico alle prese con tanti allagamenti, sul territorio sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia. sott'acqua anche i locali del porto canale.Leggi l'articoloL'allerta meteo per le prossime ore Cesenatoday.it - Su Cesenatico oltre 100 millimetri di pioggia, il porto canale finisce "sott'acqua" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Giornata difficile peralle prese con tanti allagamenti, sul territorio sono caduti100dianche i locali del.Leggi l'articoloL'allerta meteo per le prossime ore

Maltempo - a Cesenatico caduti oltre 200 millimetri di pioggia : "Si sta superando il maggio 2023" - Cesenatico – come tutta la Romagna – è alle prese con una pesante allerta meteo che sta mettendo a dura prova sia la costa che l’entroterra. Dalla serata di martedì alla mattinata di oggi sono caduti oltre 200 mm di pioggia: si sono registrate ingressioni marine sul viale Carducci nella zona di... (Cesenatoday.it)

Inizia la Champions - sequestrate negli empori di Cesenatico e Gatteo oltre 800 maglie di calcio "taroccate" - Guardia di Finanza in azione negli affollati negozi della riviera contro le magliette "taroccate" delle squadre di calcio europee più famose. Imitazioni che potevano indurre in errore gli ignari clienti. Alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale e a pochi giorni... (Cesenatoday.it)