Lanazione.it - Studentessa scippata in via Brunamonti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)sulla via del ritorno. Vittima dell’episodio una 19enne,fuori sede. È successo tutto intorno alle 2 della notte tra giovedì e venerdì, in via, a Porta Pesa. Secondo quanto raccontato ai carabinieri del Nucleo radiomobile dalla vittima, mentre stava camminando sarebbe stata avvicinata da un uomo che, raggiungendola alle spalle, l’avrebbe prima minacciata poi strattonata nel tentativo di impossessarsi di una giacca che la ragazza aveva con sé. Laavrebbe cercato di resistere allo scippo, finendo poi per terra. Mentre ha iniziato a urlare e chiedere aiuto, l’autore dello scippo si è allontanato rapidamente a piedi, facendo perdere al momento le sue tracce. La ragazza, soccorsa da alcuni passanti, nonostante lo choc per quanto appena subito, non avrebbe riportato conseguenze fisiche tanto che non è stato necessario ricorrere alle cure mediche.