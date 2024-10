Strade come fiumi: una donna salva un motociclista trascinato via dalla corrente (Di sabato 19 ottobre 2024) A Catania, per il maltempo le Strade sono diventate fiumi e si è sfiorata la tragedia nella centralissima via Etnea, come mostrano le immagini diffuse da Lasiciliaweb: un motociclista, trascinato via dalla corrente con il suo mezzo, è stato salvato da una passante che coraggiosamente è riuscita a raggiungerlo e a tirarlo fuori dall’acqua L'articolo Strade come fiumi: una donna salva un motociclista trascinato via dalla corrente proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Strade come fiumi: una donna salva un motociclista trascinato via dalla corrente Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A Catania, per il maltempo lesono diventatee si è sfiorata la tragedia nella centralissima via Etnea,mostrano le immagini diffuse da Lasiciliaweb: unviacon il suo mezzo, è statoto da una passante che coraggiosamente è riuscita a raggiungerlo e a tirarlo fuori dall’acqua L'articolo: unaunviaproviene da The Social Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il maltempo si abbatte sulla Sicilia : strade come fiumi - famiglie evacuate a Licata. Treni fermi - Il maltempo ha colpito anche la Sicilia: strade come fiumi e voli dirottati da Catania a Palermo. A Licata, esonda il fiume Salso: famiglie evacuate. Stop ai treni tra Caltanissetta e Dittaino. Colpita anche la provincia di Siracusa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Catania - strade come fiumi a causa della pioggia : donna salva motociclista trascinato dalla corrente. Il video - Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene anche lui trascinato dalla corrente. La pioggia a Catania ha trasformato le vie in fiumi alimentati anche dall’acqua piovana che arrivata dai paesi dell’Etna. . Un video pubblicato sui social mostra via Etnea percorsa da un fiume di acqua con uno scooter portato via e trascinato verso piazza Duomo. (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo Catania - strade come fiumi : automobili e moto trascinate via - i video virali sui social. Intervengono i sommozzatori - Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall'acqua piovana che arriva dai paesi dell'Etna. Come via... (Ilmessaggero.it)