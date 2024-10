Sintrense-Porto (Coppa di Portogallo, 20-10-2024 ore 18:00 ): formazioni, quote, pronostici. Esordio per i detentori del trofeo (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella notte di venerdì, lo Sporting ha ricordato a tutti che le notti di Coppa di Portogallo possono essere particolari: i Leoni, che in Primeira Liga sono soliti acquisire il risultato con largo anticipo, hanno passato il turno solo all’ultimo secondo contro una squadra di seconda divisione come la Portimonense. Nell’attesa di vedere come si InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Sintrense-Porto (Coppa di Portogallo, 20-10-2024 ore 18:00 ): formazioni, quote, pronostici. Esordio per i detentori del trofeo Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella notte di venerdì, lo Sporting ha ricordato a tutti che le notti didigallo possono essere particolari: i Leoni, che in Primeira Liga sono soliti acquisire il risultato con largo anticipo, hanno passato il turno solo all’ultimo secondo contro una squadra di seconda divisione come la Portimonense. Nell’attesa di vedere come si InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pevidem SC-Benfica (Coppa di Portogallo - 19-10-2024 ore 21 : 15 ) : formazioni - quote - pronostici. Partenza morbida per le Aquile nella Taça de Portugal - Mercoledì notte il Benfica sfiderà il Feyenoord in Champions League al Da Luz e tanti pensieri dell’ambiente probabilmente sono già a quella sera: sabato notte, però, le Aquile devono onorare il loro esordio in Taça de Portugal, che li vedrà opposti al Pevidem, squadra di quarta divisione che nella precedente ronda ha eliminato a sorpresa […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Portimonense-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo - 18-10-2024 ore 21 : 15 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. I Leoni impegnati nel primo turno di Taça - Dopo la nazionale e prima del ritorno della Champions League, il calcio portoghese non vivrà il solito week-end di campionato ma si disputeranno i trentaduesimi di finale di coppa del Portogallo: le danze verranno aperte dallo Sporting, che venerdì notte sarà ospite della Portimonense, squadra che l’anno scorso è retrocessa in seconda divisione, dopo aver […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

