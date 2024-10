.com - Sinner ballerino a Riad prima della finale con Alcaraz – Video

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikversione. In attesa di scendere in campo contro Carlosnelladel Six Kings Slam, il numero 1 del mondo e gli altri big invitati in Arabia Saudita si divertono tra musica e balli. Sui social rimbalzano iserata danzante che le starracchetta si sono concesse nel cuorecapitale dell’Arabia Saudita. Musica tradizionale, balli, feste e foto celebrative per i fuoriclasse impegnati nel ricchissimo torneo-esibizione, che garantirà un montepremi totale di 6 milioni al vincitore.si cimenta in una danza tradizionale con gli altri ‘ballerini’ improvvisati. Nessuno si sottrare all’esibizione: Rafa Nadal, Novak Djokovic,, Daniil Medvedev e Holger Rune si muovo in cerchio, con risultati parzialmente rivedibili, cercando di imitare i movimenti di uomini in abiti tradizionali sauditi.