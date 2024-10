Sinner ballerino a Riad prima della finale con Alcaraz – Video (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner versione ballerino a Riad. In attesa di scendere in campo contro Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il numero 1 del mondo e gli altri big invitati in Arabia Saudita si divertono tra musica e balli. Sui social rimbalzano i Video della serata danzante che le star della racchetta si Sinner ballerino a Riad prima della finale con Alcaraz – Video L'Identità. Lidentita.it - Sinner ballerino a Riad prima della finale con Alcaraz – Video Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikversione. In attesa di scendere in campo contro Carlosnelladel Six Kings Slam, il numero 1 del mondo e gli altri big invitati in Arabia Saudita si divertono tra musica e balli. Sui social rimbalzano iserata danzante che le starracchetta siconL'Identità.

Sinner ballerino a Riad prima della finale con Alcaraz – Video - Musica tradizionale, balli, feste e foto celebrative per i fuoriclasse impegnati nel ricchissimo torneo-esibizione, che garantirà un montepremi totale di 6 milioni al vincitore. Sinner si cimenta in una danza tradizionale con gli altri ‘ballerini’ improvvisati. it. Nessuno si sottrare all’esibizione: Rafa Nadal, Novak Djokovic, Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune si muovo in cerchio, con ... (Ildenaro.it)

