Sinner ballerino a Riad prima della finale con Alcaraz – Video

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikversione. In attesa di scendere in campo contro Carlosnelladel Six Kings Slam, il numero 1 del mondo e gli altri big invitati in Arabia Saudita si divertono tra musica e balli. Sui social rimbalzano iserata danzante che le starracchetta si L'articoloconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.