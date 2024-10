Iltempo.it - Sicilia: Schifani, 'molti ancora non ci credono, ma faremo i termovalorizzatori'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - ""non ciche realizzeremo i, stiamo lavorando bene, in silenzio". Così il Presidente della Regionena, Renatoall'incontro sui due anni di governo Meloni. "Siamo alla fine del percorso, che ci ha visto lavorare con gli assessorati, sempre in silenzio. Grazie a Meloni per avere allineato i miei poteri a quelli di Gualtieri, Dell'Acqua e altri- dice - Ho trovato la grande disponibilità del Governo, del Presidente del Senato, e abbiamo inserito la norma"