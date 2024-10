Triesteprima.it - Serata storta per Trieste, all'Allianz Dome arriva una brutta sconfitta

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sei partite su sette in programma oggi per la terza giornata del girone B di Techfind Serie A2LA PARTITALa cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Colpo esterno per la Halley Thunder Matelica, che vince 60-67 sul campo della Futurosa iVision. Dopo essere andata all'intervallo sul -5