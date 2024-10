Scontro auto-scooter a Montesilvano, intervengono i carabinieri (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri sera (venerdì 18 ottobre), intorno alle 20, uno scooter ha urtato una Fiat Panda su via Chiarini, a Montesilvano, all’angolo con via Sciesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pescara per i rilievi e anche i sanitari del 118, che hanno accompagnato il conducente Ilpescara.it - Scontro auto-scooter a Montesilvano, intervengono i carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri sera (venerdì 18 ottobre), intorno alle 20, unoha urtato una Fiat Panda su via Chiarini, a, all’angolo con via Sciesa. Sul posto sono intervenuti idella compagnia di Pescara per i rilievi e anche i sanitari del 118, che hanno accompagnato il conducente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro fra auto e scooter lungo la nazionale adriatica a Montesilvano : ferita una donna - Scontro fra auto e scooter a Montesilvano nel pomeriggio del 15 ottobre. Per circostanze ancora da chiarire, una Dacia che usciva dal supermercato Lidl lungo la Nazionale Adriatca si è urtata con uno scooter in direzione Montesilvano. Alla guida del motociclo c'era una donna di 62 anni che è... (Ilpescara.it)

Sorpreso con quasi mezzo chilo di droga e uno scooter rubato nel garage : arrestato dai carabinieri a Montesilvano - Nell'ambito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, un giovane di 28 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione. Durante un controllo antidroga eseguito il 9 ottobre in un garage, i carabinieri hanno trovato il giovane uomo in... (Ilpescara.it)

Alla guida in stato confusionale a Montesilvano urta tre vetture e uno scooter provocando un ferito grave [FOTO] - Ha urtato tre vetture mentre era alla guida, in stato confusionale, della sua auto centrando anche uno scooter. Protagonista del grave incidente avvenuto verso le 14,30 del 6 settembre a Montesilvano, in via Vestina, un 30enne del posto M.C. In base alla ricostruzione fatta dalla polizia... (Ilpescara.it)