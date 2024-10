Iltempo.it - Scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell'ordine a Napoli

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)nel centro ditra lee gli attivistia manifestazione pro, organizzata in concomitanza con il G7a Difesa. Il corteo, partito da piazza Garibaldi, ha attraversato gran parte di corso Umberto I diretto a piazza Bovio, dove era previsto il terminea manifestazione, secondo quanto stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza. All'altezza'incrocio con via Mezzocannone, però, gli attivisti hanno deviato improvvisamente il percorso, passando prima per via Mezzocannone e poi per il Decumano inferiore, raggiungendo via Sette Settembre e piazza Carità. Qui gli attivisti hanno tentato di proseguire lungo via Toledo con l'obiettivo di avvicinarsi a Palazzo Reale, dove sono in corso i lavori del G7, ma gli agenti hanno impedito il passaggio.