Salernitana-Spezia | il tabellino della partita

Salernitana (4-3-3): Sepe 5.5; Stojanovic 5 (25' st Ghiglione 4.5), Bronn 6, Ferrari 5.5, Njoh 5.5; Soriano 5.5 (14' st Kallon 5) , Maggiore 5, Tello 5.5 (25' st Sfait 6); Verde 5.5 (29' st Torregrossa sv), Simy 5, Braaf 5 (1' st Tongya 6). In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis

La Salernitana crolla in casa contro lo Spezia : ko dei granata all'Arechi - Ad essere precisi, la sciupa, sbanda davanti al nuovo esame di maturità. La sua crescita non è ancora completata, la squadra resta ancora in. . La Salernitana stecca di nuovo la partita al ritorno dalla sosta. . . Passa lo Spezia all'Arechi, sfrutta le armi migliori e fa gol due volte su palla inattiva. (Today.it)

Lo Spezia è inarrestabile : la Salernitana cade all’Arechi - E’ il primo successo lontano dal Picco per la squadra di Luca D’Angelo, che conosce il nono risultato utile consecutivo in altrettante giornate di serie B. Nella ripresa lo Spezia parte meglio e passa in vantaggio. Martusciello dà fondo alla panchina, ma non succede più nulla. La Salernitana prova la reazione ma chiama Gori a un paio di parate solo con tiri dalla distanza. (Anteprima24.it)

La Salernitana crolla in casa contro lo Spezia: ko dei granata all'Arechi

La Salernitana stecca di nuovo la partita al ritorno dalla sosta. Ad essere precisi, la sciupa, sbanda davanti al nuovo esame di maturità. La sua crescita non è ancora completata, la squadra resta ancora in. Passa lo Spezia all'Arechi, sfrutta le armi migliori e fa gol due volte su palla inattiva.