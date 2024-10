Russia e foto Eurofighter italiani, Tricarico: “Propaganda, obiettivo è creare confusione” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – foto degli Eurofighter italiani che volano sui cieli di Kaliningrad sono finite su un canale Telegram russo, Fighterbomber, che ha oltre mezzo milione di iscritti. Il canale ha condiviso alcune immagini scattate da vicino ai militari dell'aeronautica militare italiana mentre pilotano caccia. Qual è l'obiettivo di Mosca e cosa c'è dietro questa mossa? L'articolo Russia e foto Eurofighter italiani, Tricarico: “Propaganda, obiettivo è creare confusione” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) –degliche volano sui cieli di Kaliningrad sono finite su un canale Telegram russo, Fighterbomber, che ha oltre mezzo milione di iscritti. Il canale ha condiviso alcune immagini scattate da vicino ai militari dell'aeronautica militare italiana mentre pilotano caccia. Qual è l'di Mosca e cosa c'è dietro questa mossa? L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eurofighter italiani su Kaliningrad : la strategia russa dietro la diffusione delle foto - Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . La questione delle immagini degli Eurofighter è quindi solo un’altra tessera nel mosaico complesso delle relazioni internazionali attuali, evidenziando la necessità di monitorare sia le reali capacità militari sia le operazioni di informazione strategica. (Gaeta.it)

Russia e foto Eurofighter italiani - Tricarico : “Propaganda - obiettivo è creare confusione” - Qual è l'obiettivo di Mosca e cosa c'è dietro questa mossa? "In questa guerra", tra Russia e Ucraina, "guidata da una dottrina anni '50, alcuni aspetti innovativi si […] The post Russia e foto Eurofighter italiani, Tricarico: “Propaganda, obiettivo è creare confusione” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Foto degli Eurofighter italiani che volano sui cieli di Kaliningrad sono finite su ... (Lidentita.it)

Russia - le foto degli Eurofighter italiani su Kaliningrad - (Adnkronos) – Le foto degli Eurofighter italiani che volano sui cieli di Kaliningrad finiscono su un canale Telegram russo. Il… L'articolo Russia, le foto degli Eurofighter italiani su Kaliningrad proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)