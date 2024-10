Oasport.it - Rugby, il Colorno cade a Vicenza, le big della Serie A Elite vincono in trasferta

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si è disputata oggi la seconda giornata del massimo campionato italiano di, turno già molto interessante, con molte delle possibili favorite al titolo impegnate fuori casa. Dai campioni in carica del Petrarca al Rovigo, passando per Valo, Viadana e. Insomma, un weekend pericoloso per i top team, vediamo come è andato. Nel primo match di giornata il ValoEmilia si aggiudica il derby emiliano superando, in, i Lyons Piacenza per 42-12. Gara saldamente in mano al XV guidato da Marcello Violi che chiude il primo tempo già sul 21-7. A Roma le Fiamme Oro vengono superate, in rimonta, 12-6 da Rovigo che si aggiudica un match deciso dai calci piazzati, con quelli di Lertora e Thomson (3) nella ripresa a fare la differenza. Sempre a Roma i campioni d’Italia in carica del Petrarca battono 24-15 la Lazio.