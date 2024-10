Roma, Juric: “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida all'Inter, in programma alle 20.45 di domenica 20 ottobre: "Dell'Inter sappiamo tutto. Una squadra top che gioca una grande calcio. Chi è rimasto a Trigoria si è allenato molto forte per questa partita". I nerazzurri, secondo l'ex allenatore del Torino, "non hanno punti deboli. C'è Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivanha parlato alla vigilia della sfida all'Inter, in programma alle 20.45 di domenica 20 ottobre: "Dell'Inter sappiamo tutto. Una squadra top che gioca una grande calcio. Chi è rimasto a Trigoria si è allenato molto forte per questa partita". I nerazzurri, secondo l'ex allenatore del Torino, "non hanno. C'è

Roma-Inter, Juric in conferenza stampa: "Ecco dove possiamo migliorare - Dybala e Dovbyk ok" Sull'attacco: "Abbiamo creato moltissime occasioni potenzialmente pericolose. Se non sei al cento per cento puoi andare incontro a una partita negativa come è accaduto all'Atalanta.