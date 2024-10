Romatoday.it - Ripresi da un servizio di Brumotti per Striscia spostano la base di spaccio ma vengono arrestati

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilera andato in onda su Canale 5 lo scorso 14 ottobre. Un blitz dell'inviato Vittorioin una piazza didi Anzio, in provincia di Roma. Durante le riprese, come denunciato dal tg satirico di Mediaset, "un gancio diè stato picchiato e minacciato di morte