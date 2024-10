Rimpatri, giudici bocciano “modello Albania”: i 12 migranti stanno tornando in Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) stanno tornando in Italia i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro Italiano per i Rimpatri in Albania. Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, ha fatto salire a bordo i migranti e li sta portando a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Una volta in Italia, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata giĂ respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Il governo intanto annuncia azioni contro la decisione. Meloni, con la Lega, accusa la "sinistra giudiziaria”. E per lunedì è stato convocato un Consiglio dei ministri sulla questione. Il Pd attacca l’esecutivo di voler interferire con il potere giudiziario. L'Ue ha ribadito di essere “a conoscenza del caso e in contatto con le autoritĂ Italiane”. Tg24.sky.it - Rimpatri, giudici bocciano “modello Albania”: i 12 migranti stanno tornando in Italia Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ini dodiciper i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centrono per iin. Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, ha fatto salire a bordo ie li sta portando a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Una volta in, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata giĂ respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Il governo intanto annuncia azioni contro la decisione. Meloni, con la Lega, accusa la "sinistra giudiziaria”. E per lunedì è stato convocato un Consiglio dei ministri sulla questione. Il Pd attacca l’esecutivo di voler interferire con il potere giudiziario. L'Ue ha ribadito di essere “a conoscenza del caso e in contatto con le autoritĂne”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Rimpatri - giudici bocciano “modello Albania” : oggi tornano in Italia i 12 migranti - L'Ue ha ribadito di essere “a conoscenza del caso e in contatto con le autorità italiane”. Torneranno oggi in Italia i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro italiano per i rimpatri in Albania. Nelle prossime ore i migranti saliranno a bordo, diretti a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per ... (Tg24.sky.it)

I giudici italiani mettono in dubbio la sicurezza dei centri di rimpatrio in Albania : i migranti tornano in Italia - Le reazioni politiche e le prossime mosse del governo Il governo italiano, rappresentato principalmente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha immediatamente reagito alla decisione giudiziaria, definendola “pregiudiziale” e promettendo di intraprendere ricorsi formali fino alla Cassazione. (Gaeta.it)

Il tribunale di Roma annulla i trattenimenti dei migranti in Albania - obbligo di rimpatrio in Italia - Questo implica che il governo italiano ha l’obbligo di ripristinare il diritto di asilo e garantire che i migranti possano esercitare i loro diritti fondamentali nel territorio nazionale. Gli avvocati che rappresentano il richiedente hanno fatto riferimento alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emessa il 4 ottobre, che sottolinea come il Bangladesh non possa essere ... (Gaeta.it)