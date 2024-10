Tg24.sky.it - Reggio Calabria, truffe ad anziani con tecnica "falso carabiniere": tre arresti

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una banda specializzata inagliè stata sgominata dai carabinieri del Comando Provinciale di, con il supporto di militari dei Comandi Provinciali di Genova e Caserta. L'operazione, denominata “Game Over” ha portato all'arresto di tre persone, un 40enne e i suoi due figli 20enni, tutti residenti nel Casertano. I sospettati sono stati fermati in località diverse, tra Genova e Castel Volturno, grazie a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Locri su richiesta della procura. La banda in particolare, prendeva di mira persone anziane attraverso la cosiddetta "truffa del".Il primo contatto con una telefonataIl piano prevedeva una telefonata, in cui uno avvocato comunicava alla vittima una falsa emergenza, sostenendo che un loro familiare fosse stato coinvolto in un grave incidente stradale e fosse in stato di fermo.