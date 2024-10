Reggiotoday.it - Reggina chiamata a conquistare i tre punti contro il Licata

Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lai trenella partita di domenicail Licata, in programma allo stadio "Oreste Granillo" (inizio ore 15.00) e valida per la 7^ giornata del campionato di serie D. "Ci stiamo allenando in maniera ottima, abbiamo recuperato il capitano Barillà, ma non