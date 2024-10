Padovaoggi.it - Raid vandalici al Portello, 12 auto in una notte in una via senza videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Altre 12sono state vittime di agguatiin via Loredan, al. In un mese sono almeno 25 i mezzi coinvolti in una sola strada. Finestrini rotti e tentativi di furto in una via però. Anche ieri, 18 ottobre, sono giunte diverse segnalazioni alla polizia