Casertanews.it - Prorogata l'allerta meteo per pioggia. Strade e tunnel sotto osservazione per gli allagamenti

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) L'attualmente in vigore fino a mezzanotte è stataanche per la giornata di domenica. Lo rende noto la protezione civile regionale che ha diramato un avviso nuovo avviso, stavolta di colore giallo, valido dalla mezzanotte di sabato e per tutta la giornata di domenica.Il